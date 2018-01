USA heben Einreisebann für Flüchtlinge aus elf Ländern auf

Sprengfalle explodiert an Strasse in Pakistan: Sieben Tote

Bei der Explosion einer Sprengfalle an einer Strasse in Nordpakistan sind nach offiziellen Angaben sieben Menschen getötet worden, darunter vier Frauen. Das bestätigte am Dienstag ein Beamter aus dem Kurram-Bezirk in den Stammesgebieten unter Bundesverwaltung.