USA prüfen Berichte zu erneutem Chemiewaffeneinsatz Assads

Ein Toter und vier Verletzte bei Feuer im Trump Tower in New York

In einer Wohnung im 50. Stock des Trump Towers an der New Yorker 5th Avenue ist am Samstag (Ortszeit) ein Feuer ausgebrochen. Dabei kam ein Bewohner ums Leben, wie die Feuerwehr der Stadt New York via Twitter mitteilte. Vier Feuerwehrleute wurden leicht verletzt.