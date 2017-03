USA verlegen Kampfdrohnen nach Südkorea

Dadurch würden die Kapazitäten "zur Überwachung und Aufklärung" der dort stationierten US-Truppen sowie der südkoreanischen Verbündeten gestärkt, kündigte das US-Verteidigungsministerium am Montag an. Die Pläne zur permanenten Stationierung von Kampfdrohnen seien nicht auf Südkorea begrenzt, betonte ein Pentagonsprecher. Auch in anderen Ländern sei dies vorgesehen.

Nordkorea hatte vor einer Woche vier Raketen ins Japanische Meer abgefeuert und damit erneut seine Nachbarländer und die USA provoziert. Pjöngjang bezeichnete den Raketentest als Übung für einen Angriff auf die US-Streitkräfte in Japan. Dort sind etwa 50'000 US-Soldaten stationiert, weitere 28'000 befinden sich auf US-Stützpunkten in Südkorea. Angesichts der Bedrohung durch Nordkorea bauen die USA derzeit das Raketenabwehrsystem THAAD in Südkorea auf.