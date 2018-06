Über 14'000 sehen "Das Land des Lächelns" auf dem Sechseläutenplatz

Die kostenlose "Oper für alle" fand diesmal bei leicht bewölktem Himmel und Temperaturen um die 20 Grad zum fünften Mal statt. Weitere 2500 Personen besuchten die Veranstaltung in Lugano, wo laut einer Medienmitteilung des Opernhauses Zürich von der Nacht auf Sonntag zum zweiten Mal die live-Übertragung stattfand. In Zürich führte Kurt Aeschbacher durch den Abend und in Lugano übernahm Giada Marsadri die Moderation.

In den vergangenen Jahren kamen bis zu 12'000 Personen auf den Sechseläutenplatz, um sich auf Grossleinwand und bei einem Picknick eine Oper anzusehen und anzuhören.

Erstmals wurde an "Oper für alle" eine Operette gezeigt und erstmals wurde die Vorstellung für Seh- respektive Hörbehinderte audiodeskribiert und in Gebärdensprache übersetzt. Andreas Homoki führte Regie bei der romantischen Operette um eine Grafentochter, die sich in einen chinesischen Prinzen verliebte.

Im kommenden Jahr wird aus "Oper für alle" für einmal ein "Ballett für alle": Am 22. Juni 2019 wird die berühmteste Liebesgeschichte der Welt - "Romeo und Julia" - live auf den Sechseläutenplatz übertragen.