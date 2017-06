Über 200'000 Menschen feiern auf Gay-Pride-Parade in Tel Aviv

Premierministerin May will trotz Wahlschlappe neue Regierung bilden

Grossbritanniens Premierministerin Theresa May will trotz deutlicher Verluste ihrer Partei bei der Parlamentswahl eine neue Regierung bilden. Diese werde "Gewissheit" bringen und das Land durch die Brexit-Verhandlungen führen, die in zehn Tagen begännen, sagte May.