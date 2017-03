Über 800 Tibeter demonstrieren in Bern für Freiheit

Zahl der Toten nach Brand in Heim in Guatemala auf 35 gestiegen

Nach der Brandkatastrophe in einem Kinderheim in Guatemala steigt die Zahl der jugendlichen Todesopfer auf mindestens 35: Ein weiteres Mädchen sei in der Nacht zum Freitag seinen schweren Brandverletzungen erlegen, teilten Spitalvertreter in Guatemala-Stadt mit.