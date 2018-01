Überladener Lieferwagen in Stans aus dem Verkehr gezogen

Der Lieferwagen war an Silvester auf der Autobahn A2 unterwegs in Richtung Norden, als er einer Patrouille auffiel, wie die Nidwaldner Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Bei der Wägung des Fahrzeuges stellte sich heraus, dass das Gesamtgewicht von 3500 Kilogramm um 46,31 Prozent oder 1621 Kilogramm überschritten wurde. Der Lenker wurde angezeigt, ihm droht ein Administrativ-Verfahren.