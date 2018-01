Papst zu mehrtägigem Besuch in Chile eingetroffen

Zum Auftakt seiner sechsten Lateinamerikareise ist Papst Franziskus am Montag in Chile eingetroffen. Seine Flugzeug landete in Santiago de Chile, wie ein AFP-Journalist bestätigte. Auf dem Flug äusserte Franziskus Furcht vor einem Atomkrieg.