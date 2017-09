Umgekippter Sattelschlepper verschüttet A13-Spur bei Maienfeld GR

Der neue Bundesrat ist in seiner Heimat Tessin angekommen

Zusammen mit Freunden und Sympathisanten ist der neue Tessiner Bundesrat Ignazio Cassis am Donnerstagmittag in einem Sonderzug von Bern Richtung Süden gefahren. Im Heimatkanton nahm er ein Bad in der Menge und wurde wie ein Popstar gefeiert.