Umstrittene Urteile des Obersten Gerichts in Venezuela sollen revidiert werden

Demonstranten stürmen Kongress in Paraguay und legen Feuer

Bei wütenden Protesten gegen die Ermöglichung einer Wiederwahl des Präsidenten in Paraguay haben Demonstranten den Kongress in Asunción gestürmt und Feuer gelegt. Hunderte Regierungsgegner lieferten sich am Freitag (Ortszeit) Zusammenstösse mit der Polizei.