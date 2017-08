Unbekannte sägen Gipfelkreuz im Wallis ab

In Schieflage geratene Hochseeflotte in drei Unfälle verwickelt

Die in die Krise geratene Schweizer Hochseeflotte ist letztes Jahr in drei Unfälle verwickelt gewesen. In einem Fall wurden zwei Seeleute schwer verletzt. Insgesamt untersucht die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (SUST) vier Unfälle mit Hochseeschiffen.