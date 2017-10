Unfall im bernischen Wimmis fordert neun Verletzte

12'000 Menschen gehen in Berlin gegen die AfD auf die Strasse

Im Regierungsviertel in Berlin haben am Sonntag rund 12'000 Menschen gegen die nationalkonservative AfD demonstriert. Die Teilnehmer warnten vor Rassismus und einem Rechtsruck im neuen Bundestag, der am Dienstag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt.