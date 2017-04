Ungarns Parlament beschliesst Gesetz gegen US-Elite-Uni

Für die Vorlage von Sozialminister Zoltan Balog stimmten am Dienstag die 123 Abgeordneten der rechts-konservativen Regierungspartei Fidesz. 38 Parlamentarier der linken und liberalen Opposition votierten dagegen.

Die Novelle zum Hochschulunterrichtsgesetz schreibt für den Betrieb internationaler Universitäten mit einem Träger ausserhalb der EU neue Bedingungen vor. Unter anderem müssen diese auch eine Universität im Mutterland betreiben. Da die CEU über eine solche nicht verfügt, scheint sich die Novelle massgeschneidert gegen diese Hochschuleinrichtung zu richten.

Die CEU wurde 1991 vom US-Milliardär George Soros in Budapest gegründet. Sie bietet Master- und PhD-Lehrgänge an und geniesst weltweit hohes Ansehen. Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban erblickt in Soros eine Gefahr für seine Pläne, in Ungarn eine "illiberale Demokratie" zu errichten.

Tausende Menschen hatten am Sonntag im Zentrum von Budapest gegen die drohende Schliessung der CEU demonstriert. Zu der Kundgebung hatten unabhängige Studentenorganisationen in Ungarn über Facebook aufgerufen. Die Demonstrationsteilnehmer forderten auf Transparenten Freiheit für Lehre und Forschung und skandierten "Freies Land! Freie Universitäten!"