Ungarns Parlament stimmt für Festsetzung der Flüchtlinge im Land

Weniger als zehn Prozent aus Klima-Fonds gehen in lokale Projekte

Nicht einmal zehn Prozent der internationalen Finanzhilfen zur Bekämpfung von Folgen der Erderwärmung kommen einer Studie zufolge bei lokalen Projekten in Entwicklungsländern an. Die Klima-Fonds würden vor allem mit grossen Agenturen und Entwicklungsbanken zusammenarbeiten, statt das Geld direkt in Vorhaben vor Ort zu stecken.