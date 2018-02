Uno-Bericht: 2017 mehr als 10'000 zivile Opfer in Afghanistan

Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht der Uno hervor. Allerdings sank die Gesamtzahl der Opfer im Jahr 2017 im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf 10'453 - das sind 3438 Tote sowie 7015 Verletzte.

Laut dem Bericht sind sind die Opferzahlen vor allem deshalb zurückgegangen, weil die afghanische Armee besser auf Zivilisten Rücksicht nehme und nicht mehr mehr willkürlich schwer steuerbare Geschosse in dicht besiedelte Gebiete feuere.

"Dass wir 2017 weniger zivile Opfer gesehen haben, liegt auch einfach daran, dass die Taliban ihre Herrschaft über bestimmte Gebiete konsolidiert haben. Wo sie Gegenden voll kontrollieren, gibt es eben keine Kämpfe mehr", sagte ein Uno-Mitarbeiter.

In dem 75 Seiten langen Bericht heisst es weiter, dass es unter den Opfern weiterhin viele Frauen und Kinder gebe. Mehr als 4400 seien 2017 getötet oder verletzt worden. Damit machten Frauen und Kinder 42 Prozent aller zivilen Opfer aus.

Den Taliban lastet die Uno dabei 42 Prozent aller Opfer an, dem IS zehn Prozent, 16 Prozent den afghanischen Sicherheitskräften und zwei Prozent dem internationalen Militär im Land. Der Rest sei nicht unmittelbar zuzuordnen gewesen, heisst es.

Tatsächliche Opferzahlen weitaus höher

Die Uno warnt allerdings, dass sie vermutlich "unterberichtet" - das heisst, die tatsächlichen Opferzahlen dürften weitaus höher sein. Die Menschenrechtsabteilung der Uno in Afghanistan benötigt für jedes offiziell registrierte Opfer drei unabhängige Quellen. Diese sind aber in den zunehmend umkämpften Provinzen mit immer weniger Uno-Beobachtern im Feld kaum noch zu bekommen.

Ausserdem wachsen die Regionen unter Taliban-Kontrolle - und damit auch die blinden Flecken der Beobachter. Das US-Militär sagt, dass die Taliban mittlerweile rund 13 Prozent des Landes "kontrollieren oder beeinflussen". Andere Quellen gehen von weit höheren Zahlen aus.

Der Bericht zu den zivilen Opfern des Krieges ist einer der wichtigsten im Uno-Berichtskalender für Afghanistan. Er bricht einen Konflikt, den viele nach mehr als 16 Jahren kaum noch im Detail verfolgen, auf die Betroffenen herunter. Er enthält nämlich nicht nur Zahlen, sondern erzählt die Geschichten von Menschen, die getötet oder verletzt wurden, die ihr Einkommen oder Heim verloren haben oder deren Schulen oder Spitäler zerstört oder beschädigt wurden. Ausserdem macht der Jahresbericht die Trends des Krieges deutlich.

Besonders besorgniserregend finden die Autoren den Anstieg an Opfern von Selbstmord- und anderen Anschlägen. Diese hätten im vergangenen Jahr mehr als ein Fünftel (22 Prozent) aller zivilen Opfer des Krieges verursacht - 17 Prozent mehr als 2016.

Kabul bleibt im Brennpunkt

Die afghanische Hauptstadt Kabul bleibt weiter im Brennpunkt. Aus dem Uno-Bericht geht nun hervor, dass die Taliban und der IS mit Selbstmordattentaten und anderen Angriffen 2017 in Kabul knapp 500 Zivilisten getötet und mehr als 1200 verletzt haben. Damit verzeichnete die Hauptstadt etwa jedes sechste zivile Opfer (16 Prozent). Für den schwersten Anschlag mit rund 2000 Tonnen Sprengstoff vor der deutschen Botschaft im Mai 2017 meldete die Uno nun offiziell 92 Tote und 491 Verletzte.

Die Vereinten Nationen verzeichneten ausserdem einen Anstieg der zivilen Opfer nach Luftangriffen um sieben Prozent. Die USA weiteten beispielsweise 2017 ihre Luftangriffe gegen Taliban und IS massiv aus - auf mehr als 2000 im ganzen Jahr (2016: knapp 1000). Zwar befindet sich die afghanische Luftwaffe noch im Training, aber sie schiesst schon.

"Theatralische Gewalt"

Für 2018 wird nicht erwartet, dass die Opferzahlen weiter zurückgehen. "Mit Trumps neuer Afghanistan-Strategie, mehr Soldaten im Land, viel mehr Luftangriffen und scharfer Rhetorik gegen die Taliban sehen wir gerade eine Eskalierung, keine Beruhigung der Lage", sagt ein westlicher Diplomat in Kabul, der sich seit Jahren mit den Konflikten in Afghanistan beschäftigt. Beide Seiten, die Taliban wie auch als auch die USA, setzten nun auf nachgerade "theatralische Gewalt".

"Die USA fliegen für Luftangriffe mit den B-52 die grössten Bomber, die sie haben, und die Taliban füllen Ambulanzen mit Sprengstoff", sagte der Experte. "Wenn sich das fortsetzt, sehen wir 2018 neue Rekorde von Zivilopfern."

Die ersten Anzeichen dafür sind schon sichtbar: Im Januar hatten Taliban und IS allein in Kabul vier Anschläge mit rund 150 Toten verübt - unter anderem einen Selbstmordanschlag mit einem als Ambulanz angemalten Wagen in der Stadtmitte und eine 17 Stunden lange Schiesserei in einem grossen Hotel.