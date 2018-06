Uno-Generalversammlung hält Krisensitzung zum Gaza-Konflikt ab

Schlammlawinen erschweren Rettungsarbeiten an Vulkan in Guatemala

Regen und Schlammlawinen haben die Rettungsarbeiten am Volcán de Fuego in Guatemala erschwert. An drei Stellen bahnten sich Ströme aus Wasser, Schutt und Vulkangestein einen Weg in das Tal, wie das Institut für Vulkanologie am Freitag (Ortszeit) mitteilte.