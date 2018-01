Uno warnt vor übereilter Rückführung der Rohingya nach Myanmar

Madrid will heimliche Rückkehr von Puigdemont verhindern

Die spanische Zentralregierung will eine heimliche Rückkehr des im Exil lebenden und abgesetzten katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont mit allen Mitteln verhindern. Egal, ob Puigdemont "im Helikopter, im Ultraleichtflugzeug, per Boot" oder gar versteckt "im Kofferraum eines Autos" zurückkehren wolle - die Polizei sei wachsam, sagte Innenminister Juan Ignacio Zoido am Dienstag im Fernsehsender TVE.