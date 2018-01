Unterschriftensammlung für Begrenzungsinitiative hat begonnen

Bundesrat Cassis tauscht sich in Bern mit Maltas Aussenminister aus

Bundesrat Ignazio Cassis hat am Dienstag seinen maltesischen Amtskollegen, Aussenminister Carmelo Abela, in Bern empfangen. Gesprächsthema war unter anderen die Lage im Mittelmeer, wo von Libyen aus tausende Flüchtlinge übers Meer in die EU zu gelangen versuchen.