Unterschriftensammlung gegen Zuwanderungsgesetz harzt

Dieses Frühjahr hält der Bundesrat im achten Jahr in Folge eine ordentliche Sitzung «extra muros» ab. Am Mittwoch, 29. März, tagt die Landesregierung in Solothurn. Nach der Sitzung ist eine Begegnung mit der Bevölkerung vorgesehen. Es ist dies die zwölfte Bundesratssitzung «extra muros» seit 2010.