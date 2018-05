Untersiggenthal: Drei Personen bei Unfall verletzt

Ein 64-jähriger Schweizer fuhr gestern Samstag, 26. Mai 2018, 14.00 Uhr mit seinem Honda auf der Landstrasse in Untersiggenthal Richtung Baden. Dabei geriet der Automobilist aus dem Kanton Zürich aus noch ungeklärten Gründen nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte in die Seite eines entgegenkommenden Dodge. In der Folge stiess er mit einem korrekt entgegenkommenden Opel frontal zusammen.

Rasch nach Meldungseingang rückten Ambulanzbesatzung sowie Kantonspolizei und Stadtpolizei Baden an die Unfallstelle aus.

Zur Verkehrsregelung wurde die Feuerwehr Untersiggenthal beigezogen.

Unfallursache wird ermittelt

Die Kantonspolizei klärt nun den Unfallhergang ab. Die Staatsanwaltschaft Baden ordnete eine Blut- und Urinentnahme beim 64-jährigen Zürcher an. Der Unfallfahrer sowie die beiden Insassen des Opel wurden leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf zirka 30'000 Franken geschätzt. Die Kantonspolizei nahm dem Honda-Fahrer den Führerausweis vorläufig zu Handen der Administrativbehörde ab.