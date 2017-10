Uri sinkt weiter in die roten Zahlen

Der am Donnerstag veröffentlichte Voranschlag sieht für das kommende Jahr einen Aufwand von 412,6 Millionen Franken vor. Das sind zwei Millionen Franken oder knapp 0,5 Prozent mehr als im Budget 2017. Gleichzeitig steigen die Einnahmen um 4,3 Millionen Franken oder 1 Prozent auf 405,6 Millionen Franken. Das Budget 2017 rechnete mit einem Defizit von 0,7 Millionen Franken.

Mehrausgaben plant der Regierungsrat etwa für inner- und ausserkantonale stationäre Spitalbehandlungen sowie für wirtschaftliche und persönliche Sozialhilfe für Asylsuchende. Mehreinnahmen erwartet die Regierung vor allem bei den Steuern.

Netto will die Regierung nächstes Jahr 36,2 Millionen Franken investieren. 12,3 Millionen Franken fliessen in den Strassenbau, 10 Millionen in den Um- und Neubau des Kantonsspitals. Die geplanten Vorhaben können zu rund einem Viertel selbst finanziert werden.

Weitere Sparmassnahmen

Der Regierungsrat wertet das vorgelegte Budget als "vertretbar", wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Trotz intensiven Sparbemühungen sei es in mehreren Schritten nicht gelungen, den hohen Ertragsausfall beim Nationalen Finanzausgleich von 7 Millionen Franken zu kompensieren. Auf eine Erhöhung des Steuerfusses will er aber vorerst verzichten.

Die zunehmende Ressourcenstärke werde aber auch in den nächsten Jahren zu weiteren Ertragsausfällen beim Finanzausgleich führen und die Kantonsrechnung belasten, schreibt die Regierung weiter. Deshalb schliesst sie weitere Sparmassnahmen sowie eine Steuerfusserhöhung in den nächsten Jahren nicht aus.