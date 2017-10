Vandalen suchen Muslim-Friedhof in Lausanne heim

Aussenminister Cassis Mitglied bei Waffenlobby "Pro Tell"

Ignazio Cassis ist im Monat seiner Wahl in den Bundesrat Mitglied der Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht "Pro Tell" geworden. Diese kämpft gegen jede Verschärfung des Waffenrechts in der Schweiz und und geht damit auf Konfliktkurs mit der EU.