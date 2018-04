Venezuela legt Wirtschaftsbeziehungen zu Panama auf Eis

Arizona will 150 Nationalgardisten an Grenze zu Mexiko schicken

Die Regierung des US-Bundesstaates Arizona will in der kommenden Woche etwa 150 Mitglieder der Nationalgarde an die Grenze zu Mexiko schicken. Das schrieb der republikanische Gouverneur Doug Ducey am Freitag im Kurznachrichtendienst Twitter.