Venezuelas Aussenminister kontert Vorwürfe aus Menschenrechtsrat

"Auf zur Oktoberfestung" könnte dauerhaft zum geflügelten Wendung in München werden: Nachdem schon im vergangenen Jahr das Gelände des grössten Volksfests der Welt umzäunt wurde, gilt nach dem Weihnachtsmarktanschlag in Berlin ein erneut verschärftes Sicherheitskonzept. Wirte und Stadt versuchen, die am Samstag beginnende Wiesn weiter volkstümlich zu halten - doch schon vor einem Jahr sorgte die Terrorangst für weniger Besucher.