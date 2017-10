Venezuelas Opposition steht vor der Spaltung

Zuvor hatten vier neu gewählte Gouverneure aus den Reihen der Opposition der umstrittenen verfassunggebenden Versammlung die Treue geschworen.

Er werde nicht länger Teil des Oppositionsbündnisses bleiben, solange Henry Ramos Allup, Chef der Partei Demokratische Aktion, ebenfalls in dem Bündnis sei, erklärte Capriles. Am Montag hatten vier Gouverneure aus Allups Partei einen Treueschwur auf die verfassunggebende Versammlung geleistet, die de facto das von der Opposition dominierte Parlament entmachtet.

Bei den Gouverneurswahlen Mitte Oktober hatte die Opposition in fünf Bundesstaaten gewonnen. Präsident Maduro, dessen Partei ungeachtet der schweren Wirtschaftskrise in dem südamerikanischen Land in 18 Staaten die Mehrheit errang, drohte, die fünf Oppositionspolitiker ihre Ämter nicht antreten zu lassen, sollten sie sich von der verfassunggebenden Versammlung nicht vereidigen lassen. Vier der fünf Gouverneure der Opposition kamen dem schliesslich nach. Eine von ihnen, Laidy Gómez, verglich den Treueschwur am Montag mit dem Schlucken einer bitteren Pille, die aber dem Ziel der langfristigen Heilung diene.

Viele Tote

In Venezuela tobt seit Monaten ein erbitterter Machtkampf zwischen dem linksnationalistischen Staatschef Maduro und der Mitte-Rechts-Opposition. Die Opposition erkennt die im Juli eingesetzte verfassunggebende Versammlung nicht an. Die Opposition macht den Staatschef für die wirtschaftliche Misere in dem ölreichen Land verantwortlich. Viele Venezolaner sind aber auch von der Opposition enttäuscht. Die Proteste zwischen April und Juli, bei denen 125 Menschen getötet wurden, haben nichts an der politischen Lage im Land geändert.