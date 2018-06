Venezuelas Präsident Maduro ernennt neue Vize-Präsidentin

Konkurrenz für Valora: SBB schreibt Kioskflächen per 2021 neu aus

Die SBB eröffnet das Rennen um die begehrten Kiosk- und Verpflegungsstände in den Bahnhöfen. Sie schreibt diese per 2021 aus. Ende 2020 laufen der Mietvertrag für Kioskflächen mit dem Handelsunternehmen Valora sowie diverse Mietverträge für Flächen in SBB-Bahnhöfen.