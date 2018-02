Verband Schweizer Regisseure zeigt sich besorgt über SDA-Abbau

Man bedauere es "ausserordentlich", dass der Verwaltungsrat der SDA "offenbar nicht bereit ist, auf die Forderungen der SDA-Belegschaft einzugehen", schreibt der Verband in seiner Mitteilung vom Mittwoch. Den Einsatz der SDA-Journalistinnen und -Journalisten gegen den Abbau erachtet der FDS als berechtigt und "dringend nötig im Interesse einer Schweizer Öffentlichkeit, die an einer breiten, qualitativ hochstehenden Versorgung der Schweizer Medien mit Nachrichten" interessiert sei.

Der angekündigte Abbau von 35,5 der bisherigen 150 Vollzeitstellen könnte "gefährliche Folgen" für die Schweizer Medienlandschaft haben, warnt der Verband. Deren Mitglieder sind Filmschaffende wie Frédéric Gonseth, der einen Dokumentarfilm dreht über die SDA, Lionel Baier, Markus Imhoof, Stefan Haupt oder Ursula Meier.

Der SDA-Verwaltungsrat hatte am Montag die Verhandlungen mit der Redaktionskommission nach vier Runden für gescheitert erklärt. Bereits am Freitag hatte er die Einigungsstelle des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) angerufen. Dazu will die Belegschaft an einer Versammlung eine Stellungnahme ausarbeiten.