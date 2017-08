Vergewaltigungsurteil gegen Guru führt zu Ausschreitungen

Der Klägeranwalt bestätigte Medienberichte, wonach der Guru schuldig gesprochen wurde. Das Strafmass soll am Montag verkündet werden. Mehr als 100'000 Verehrer des Star-Spirituellen Gurmeet Ram Rahim Singh waren zur Urteilsverkündung am Freitag in die nordindische Stadt Panchkula gekommen.

Wegen der schon im voraus befürchteten Ausschreitungen waren Panchkula und die Nachbarstadt Chandigarh Berichten zufolge seit Donnerstag lahmgelegt: Schulen und Büros blieben geschlossen, Busse und Züge standen still.

Tausende Polizisten waren im Einsatz, Soldaten standen auf Abruf bereit. Drei Cricket-Stadien waren als Übergangs-Gefängnisse für festgenommene Randalierer vorgesehen.

Heiliger, Sänger und Schauspieler

Der 50-jährige Ram Rahim ist ein selbsternannter Heiliger und Anführer der spirituellen Organisation "Dera Sacha Sauda" (etwa: Sekte des wahren Geschäfts), die auch politischen Einfluss hat. Die Gruppe hat nach eigenen Angaben 60 Millionen Mitglieder.

Ihnen predigt Ram Rahim unter anderem Meditation, organisiert soziale Projekte und Umweltaktionen. Er zeigt sich häufig auf einem Motorrad und trägt gern funkelnden Schmuck.

Er ist auch Popsänger und hat Action-Filme mit sich selbst in der Hauptrolle als "Bote Gottes" gedreht. In einem anderen Verfahren ist der Guru wegen Mordes an einem Journalisten angeklagt.