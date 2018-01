Verhandlungen über Venezuelas Zukunft ergebnislos vertagt

Chef von Fussballclub will bei Präsidentenwahl in Ägypten antreten

Der Präsident des ägyptischen Fussballclubs Samalek, Mortada Mansur, will bei der Präsidentschaftswahl im März kandidieren. Mansur gab seine Kandidatur am Samstag auf seiner Facebook-Seite bekannt und kündigte an, ab sofort Unterschriften von Unterstützern zu sammeln.