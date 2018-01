Verkehrsprobleme wegen Schnee - Erneut Luftbrücke in Zermatt

Nach Angaben von Zermatt Tourismus ist das Dorf seit Samstagabend auf Strasse und Schiene nicht mehr erreichbar. Laut Communiqué befinden sich rund 9000 Feriengäste im Wintersportort. Sie und die Einheimischen seien im Dorf nicht in Gefahr. Zermatt sei auf solche Fälle vorbereitet und verfüge über genügend Vorräte.

Zwischen Täsch und Zermatt verkehren noch bis mindestens Montagmittag keine Züge, wie die MGBahn schrieb. Auch die Strasse von Täsch nach Zermatt ist gesperrt. Auf der Bahnstrecke von Visp VS nach Täsch verkehren Ersatzbusse an Stelle der MGBahn-Züge.

Die Luftbrücke nach Zermatt dürfte rege benutzt worden sein. Ein Foto auf dem Portal der Westschweizer Zeitung "Le Matin" zeigte die langen Warteschlangen für die Flüge.

Damit wiederholt sich in Zermatt die Situation von vor rund zehn Tagen: Schon damals war Zermatt wegen Lawinengefahr mit Zug und Auto nicht mehr erreichbar. Zwei Tage harrten gegen 13'000 Touristen im Ort aus - oder warteten auf die Helikopter für den Flug ins Tal.

Evakuierungen

Im Wallis gab es am Sonntag auch Evakuierungen: Betroffen waren Teile von La Fouly, Zinal im Val d'Anniviers und St. Niklaus im Mattertal. In Gefahrenzonen mussten die Menschen ihre Wohnungen verlassen, wie die Behörden mitteilten. Oberhalb von Conthey hatten schon am Samstag Bewohner ihre Maiensässe verlassen müssen.

Die Fahrt in die Berge brauchte am Sonntag wegen des vielen Schnees und der Lawinengefahr Geduld und auch die Bereitschaft, Umwege auf sich zu nehmen. Mehrere Bahnstrecken in Wintersportorte waren unterbrochen, und nicht überall konnten Ersatzbusse fahren, denn auch etliche Strassenabschnitte waren gesperrt.

Seit Sonntagmorgen unterbrochen ist die Bergstrecke über den Gotthard, wie die Bahnverkehrsinformation meldete. Erreichbar blieben das Tessin und Mailand aber über den Gotthard-Basistunnel. Zudem fuhren Busse durch den Gotthard-Strassentunnel von Göschenen UR nach Faido.

Die Rhätische Bahn (RhB) meldete am Morgen mehrere Unterbrüche auf wichtigen Strecken: Der Bahnverkehr auf der Arosalinie wurde wegen Lawinengefahr eingestellt. Von Chur nach Arosa fuhren Bahnersatzbusse.

Schwierige Bedingungen bei Zernez

Auch nach Davos und ins Unterengadin kamen Reisende nur erschwert. Die Bahnstrecke durch im Prättigau war wegen starkem Schneefall unterbrochen. Reisende konnten per Bus von Landquart nach Küblis fahren und dort in einen Zug Richtung Klosters und Davos umsteigen.

Reisenden ins Unterengadin standen Pendelzüge von Klosters nach Sagliains und danach Busse nach Scuol zur Verfügung. Besonders schwierig waren die Verhältnisse im Unterengadin rund um Zernez.

Unterbrochen waren die Bahnstrecke zwischen Cinuos-chel-Brail und Scuol und laut TCS-Verkehrsinformation ist wegen Schneefalls auch die Hauptstrasse vom Oberengadin her nach Zernez ab Brail. Auch die Zufahrt von Österreich her ins Unterengadin war geschlossen.

Von der Umwelt abgeschnitten war zudem Samnaun GR. Die Postautos in den Unterengadiner Wintersportort sollten laut Bahnverkehrsinformation voraussichtlich erst am Montagmorgen wieder fahren, die Zufahrtsstrassen waren unterbrochen.

Grosse Lawinengefahr

Streckenunterbrüche wegen Lawinengefahr meldet auch die Matterhorn Gotthard Bahn (MGBahn) im Oberwallis: Zwischen Niederwald und Oberwald fahren keine Züge, und auch die Strasse Niederwald-Oberwald ist nach Angaben des TCS gesperrt. Die Bahnstrecke über den Oberalppass ist ebenfalls unterbrochen.

Laut SLF ist die Lawinengefahr in vielen Gebieten der Alpen gross. Das entspricht der vierten von fünf Gefahrenwarnstufen. Eine Gefahr der Stufe 4 herrscht im ganzen Wallis, im Gotthardgebiet und auch in den nördlichen Teilen Graubündens. In den übrigen Alpengebieten und auch im Jura ist die Lawinengefahr erheblich.