Verknüpfung der Emissionshandelssysteme soll vorbereitet werden

Lancierung der LDP: Petition gegen längere Rotphasen an Ampeln auf den Verkehrsachsen nach Basel

Es sollen auf den Verkehrsachsen von Riehen nach Basel, an den Kreuzungen Schwarzwaldallee / Maulbeerstrasse, Allmendstrasse / Riehenstrasse, und Allmendstrasse / Bäumlihofstrasse die Rotphasen an den Ampelanlagen verlängert werden. Die Autofahrer sollen also mittels Schikane und induziertem Stau zu einem Umsteigen auf den ÖV gezwungen werden. Grund dafür ist das Ziel des Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) den Individualverkehr zu reduzieren und zu lenken.