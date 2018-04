Verletzte bei Explosion in Ölraffinerie im US-Bundesstaat Wisconsin

Nordkoreas Machthaber bricht aus Pjöngjang in den Süden auf

Vor dem ersten koreanischen Gipfeltreffen seit über zehn Jahren ist Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zur Reise in Richtung Süden aufgebrochen. Südkoreas Präsident Moon Jae In soll ihn in Empfang nehmen, wenn er die Demarkationslinie zum Süden überschreitet.