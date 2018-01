Versicherer müssen für "Friederike" 500 Millionen Euro zahlen

Damit liege der Sturm, der am Mittwoch und Donnerstag über Deutschland hinweggefegt war, deutlich unter dem Wintersturm "Kyrill", mit dem er vielfach verglichen worden war. "Kyrill" hatte 2007 mehr als zwei Milliarden Euro versicherten Schaden angerichtet. "Friederike" zählt nach GDV-Schätzungen nicht einmal zu den fünf schadenträchtigsten Winterstürmen der vergangenen 20 Jahre.

So schlug "Niklas", der Ende März 2015 über Deutschland fegte, mit rund 590 Millionen zu Buche. "Xynthia", die im Februar 2010 eine Schneise der Verwüstung durch Westeuropa zog, richtete in Deutschland versicherte Schäden von 510 Millionen Euro an. Auch "Lothar" (1999) und "Jeanett" (2002) waren deutlich teurer als "Friederike". Ihre Schäden gibt der GDV mit 800 und 760 Millionen Euro an.

Der wirtschaftliche Schaden von Naturkatastrophen ist meist höher als der versicherte Schaden, weil viele Hauseigentümer keine Versicherung abgeschlossen haben.