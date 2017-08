"Vertiefungen" im Reaktordruckbehälter von Beznau 1 festgestellt

Techno-Fans feiern Mega-Party in Zürich

Zürich in Feierlaune: Ab heute Mittag tanzen wieder Hunderttausende Techno-Fans zu laut hämmernden Beats rund ums Seebecken. Die 26. Street Parade steht unter dem Motto "Love never ends" und will für Liebe, Friede, Freiheit und Toleranz werben.