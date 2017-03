Verzug bei Bauarbeiten sorgt in Luzern erneut für Störungen

Am Morgen fielen zahlreiche S-Bahnzüge zwischen Luzern und den umliegenden Bahnhöfen Littau, Emmenbrücke und Ebikon aus. Passagiere mussten der Bahnverkehrsinformation zufolge auf Busse umsteigen.

Auch Züge in andere Städte wie Bern und Zürich waren von Ausfällen betroffen. Die Störung zur Pendlerzeit am Morgen dauerte bis gegen 10.30 Uhr.

Grund für die Einschränkungen waren Bauarbeiten vor dem Bahnhof Luzern im Gebiet Gütsch, wie ein SBB-Sprecher auf Anfrage sagte. Die nächtlichen Arbeiten hätten länger gedauert als angenommen. Am Morgen habe darum vorläufig nur eines von zwei Geleisen befahren werden können.

Weiter erklärte der SBB-Sprecher, dass die Bauarbeiten keinen Zusammenhang mit der Entgleisung im Bahnhof vor einer Woche gehabt hätten. Diese seien schon länger geplant gewesen.

Erst am Mittwoch vor einer Woche war im Bahnhof Luzern ein Eurocity-Zug aus Italien mit 160 Personen an Bord entgleist. Bei dem Vorfall wurden sechs Personen leicht verletzt. Ein Wagen kippte um und unterbrach den Bahnstrom. Es entstand Schaden in Millionenhöhe. Der Bahnverkehr ruhte für Reparaturarbeiten vier Tage lang. Erst am Montag herrschte am Bahnhof Luzern wieder Normalbetrieb.