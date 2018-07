Viel Zulauf am Eidgenössischen Tambouren- und Pfeiferfest in Bulle

Türkische Polizei verhindert Gay-Pride-Parade in Istanbul

Die türkische Polizei hat mit einem Grossaufgebot eine Demonstration von Schwulen, Lesben und Transsexuellen auf der zentralen Einkaufsstrasse Istiklal in Istanbul verhindert. Dennoch versammelten sich am Sonntag zahlreiche Aktivisten in einer Seitenstrasse.