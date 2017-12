Viele Deutsche und Franzosen für Vereinigte Staaten von Europa

Dies geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov unter mehreren Tausend Menschen in sieben europäischen Ländern hervor. Besonders skeptisch sehen die vor dem EU-Austritt stehenden Briten den Vorschlag. Nur zehn Prozent von ihnen befürworten ihn.

In Skandinavien - Norwegen, Schweden, Dänemark und Finnland - liegt die Zahl der Befürworter zwischen 12 und 13 Prozent.

In der repräsentativen YouGov-Umfrage wurden im Zeitraum zwischen dem 13. und 19. Dezember mehrere Tausend Erwachsene befragt: 1692 in Grossbritannien, 2032 in Deutschland, 1002 in Frankreich, 1018 in Dänemark, 1018 in Schweden, 974 in Finnland und 402 in Norwegen.