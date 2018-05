Gewitter verdreckt Trinkwasser in Zürich und legt Flugverkehr still

Gewitter mit Hagel und Regen haben am Mittwoch in Teilen der Schweiz Strassen und Häuser überflutet. In Zürich rückten Feuerwehren zu 700 Einsätzen aus. In zwei Gemeinden wurde Trinkwasser verschmutzt. Am Flughafen ging aus Angst vor Blitzen zeitweise nichts mehr.