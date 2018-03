Vietnamesischer Top-Polizist nach illegalen Online-Wetten verhaftet

Demokraten in Hongkong verlieren bei Nachwahl an Boden

Das demokratische Lager in Hongkong hat bei der Nachwahl in der chinesischen Sonderverwaltungsregion nur zwei von vier Sitzen zurückgewinnen können. Zwei Sitze gingen an Kandidaten aus dem Peking freundlich gesinnten Lager, wie die Ergebnisse am Montag zeigten.