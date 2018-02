Vorbeirasender Asteroid hatte Durchmesser zwischen 15 und 40 Metern

Der Himmelskörper rauschte gegen 23.30 Uhr Schweizer Zeit in einer Entfernung von rund 64'000 Kilometern an unserem Planeten vorbei, wie der leitende Forscher des Beobachtungszentrums an der Universität von Arizona, Eric Christensen, der Nachrichtenagentur dpa in der Nacht zum Samstag bestätigte. Der Asteroid wird auf einen Durchmesser zwischen 15 und 40 Metern geschätzt.

Bereits am Dienstag war ein Asteroid in rund 184'000 Kilometer Entfernung an der Erde vorbeigerast. "2018 CC" wurde wie "2018 CB" von Forschern an der Universität von Arizona entdeckt und wird auf einen Durchmesser von 15 bis 30 Metern geschätzt.

Am vergangenen Wochenende war ein weiterer Asteroid an der Erde vorbeigeflogen. Der 500 Meter bis einen Kilometer grosse Himmelskörper namens "2002 AJ129" rauschte in einem Abstand von 4,2 Millionen Kilometern an der Erde vorbei.