Vorsichtiger Optimismus bei Nafta-Verhandlungen

EU will Übergangsperiode mit Grossbritannien nur bis Ende 2020

Die EU-Staaten haben harte Bedingungen für die von London gewünschte Übergangsphase nach dem Brexit beschlossen. Grossbritannien muss in dieser Phase das ganze EU-Recht ohne Mitspracherecht akzeptieren, haben die EU-Europaministern am Montag in Brüssel beschlossen.