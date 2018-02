Vulkan Agung auf Bali rumort weniger - 50'000 Menschen dürfen heim

Hunderte demonstrieren in Bern gegen Militäroffensive in Nordsyrien

Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Bern gegen die türkische Militäroffensive in Nordsyrien demonstriert. "Solidarität mit Afrin" lautete das Motto der Kundgebung, die nach einem Umzug durch die Innenstadt auf dem Bundesplatz endete.