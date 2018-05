Petition gegen Export von Waffen in Kriegsgebiete eingereicht

Die Nichtregierungsorganisation Campax möchte Aussenminister Ignazio Cassis davon abbringen, die Regeln für den Export von Schweizer Waffen zu lockern. Sie hat am Dienstag die Petition "Keine Waffenexporte in Bürgerkriegsländer" an die Bundeskanzlei überreicht.