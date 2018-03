Waadtländer Regierung: Steuerdossier von Broulis korrekt behandelt

Polizei hebt Hanfanlage in Industriehalle in Aadorf aus

Die Thurgauer Kantonspolizei hat am Montag in einer Industriehalle in Aadorf TG eine Hanfanlage mit rund 1500 Pflanzen ausgehoben. Der Betreiber, ein 31-jähriger Italiener, wurde für weitere Abklärungen festgenommen.