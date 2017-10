Wachstum dieses Jahr tiefer und nächstes höher

Migros-Tochter Galaxus eröffnet Onlineshop in Deutschland

Galaxus gibt es künftig auch in Deutschland. Der zur Migros-Gruppe gehörende Onlinehändler will ab 2018 das erste Internet-Warenhaus im Ausland eröffnen. Dabei könnten gleiche Produkte im deutschen Onlineshop günstiger als in der Schweiz angepriesen werden.