Was machen eigentlich UKIP und Nigel Farage?

Nach dem Sieg der Austrittsbefürworter am 23. Juni 2016 sah Farage seine Mission als erfüllt an. Am 4. Juli trat er vom Vorsitz der rechtspopulistischen Partei zurück. Seine Begründung: "Ich will mein Leben zurück." Der unermüdliche Aktivist war monatelang durch das Land getingelt und liess sich am liebsten volksnah in Pubs mit einem Pint, einem grossen Glas Bier, ablichten.

Lange hielt seine politische Abstinenz nicht. Seine Nachfolgerin Diane James hielt es im Amt gerade mal 18 Tage lang aus. Farage kehrte als Interims-Chef der zutiefst zerstrittenen Partei kurzzeitig zurück.

Unterdessen lieferten sich im Oktober die beiden Europa-Abgeordneten Steven Woolfe und Mike Hookem eine unrühmliche Prügelei in Strassburg. Woolfe, der sich als möglicher Vorsitzender in Position gebracht hatte, landete im Spital.

Kurz nach der Präsidentenwahl in den USA traf Farage im November Donald Trump in New York und liess sich grinsend mit ihm vor dem Portal des Trump Towers ablichten. Wenig später brachte Trump den Brexit-Befürworter als Botschafter in Washington ins Spiel.

"Er würde einen tollen Job machen!", meinte Trump via Twitter - sehr zum Missfallen von Premierministerin Theresa May, die verlauten liess: "Es gibt keine freie Stelle." Dafür verkündete der konservative US-Sender Fox News, er habe Farage für "politische Analysen" engagiert.

UKIP befindet sich unterdessen im freien Fall. Der jetzige Parteichef Paul Nuttall bewarb sich im Februar bei einer Nachwahl in der Brexit-Hochburg Stoke-on-Trent erfolglos um einen Parlamentssitz. Bei den Kommunalwahlen im Mai verloren die Rechtspopulisten all ihre Sitze und gewannen nur einen einzigen von Labour in der Grafschaft Lancashire.

Im britischen Parlament sind sie überhaupt nicht mehr vertreten. Der Mandatsinhaber für den einzigen Abgeordnetensitz von UKIP in Clacton, Douglas Carswell, trat im März aus der Partei aus. Bei der Parlamentswahl am 8. Juni droht der Partei der Kollaps.

Er sei kurzzeitig versucht gewesen, sich um den Sitz in Clacton zu bewerben, schrieb Farage kürzlich in einem Gastbeitrag im britischen "Telegraph". Dann machte er es doch nicht.

Seine Begründung: "Die Brexit-Verhandlungen werden in Brüssel stattfinden." Als Mitglied des EU-Parlaments werde er deshalb mehr Einfluss auf den Austrittsprozess Grossbritanniens aus der EU haben als in London.