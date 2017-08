Weitere Festnahme nach Schwert-Vorfall nahe Buckingham-Palast

Das teilte die britische Polizei am Sonntag mit. Bei dem Vorfall mit einem Schwert waren am Freitagabend drei Polizisten verletzt worden. Dem Täter wird "versuchter terroristischer Mord" vorgeworfen.

Nahezu zeitgleich zu dem Angriff in London war am Freitagabend im Zentrum von Brüssel ein Mann mit einem Messer auf Soldaten losgegangen und hatte "Allahu Akbar" (Gott ist gross) gerufen, bevor er von Soldaten erschossen wurde. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte diesen Angriff für sich.