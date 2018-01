Weitere Präsidentenanwärter in Ägypten verzichten auf Kandidatur

Katalonien: Justiz gestattet Wahl Puigdemonts nur in Anwesenheit

Die Wahl des Separatisten Puigdemont zum Regionalpräsidenten von Katalonien rückt in weite Ferne. Das Verfassungsgericht in Madrid entschied, dass er dazu aus dem belgischen Exil zurückkehren muss. Das Problem: Dem 55-Jährigen droht in Spanien eine lange Haftstrafe.