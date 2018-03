Weltnews: Karfreitag

An zeitungsfreien Tagen erhalten Sie auch nationale und internationale Meldungen via Push auf Ihr Smartphone.

National

Stau am Gotthard-Tunnel ohne Unterbruch

Der Weg in den Süden ist wie jedes Jahr zur Osterzeit mühevoll. Am Karfreitagmorgen stauten sich die Fahrzeuge vor dem Gotthardtunnel auf sechs Kilometern Länge. Das ist weniger als in früheren Jahren. mehr

International

Trump will Militäreinsatz in Syrien "sehr bald" beenden

US-Präsident Donald Trump will den Militäreinsatz in Syrien "sehr bald" beenden. "Wir werden sehr bald aus Syrien abziehen", sagte Trump am Donnerstag in einer Rede vor Industriearbeitern im Bundesstaat Ohio. mehr

Vollbesetzter Bus in Thailand fängt Feuer - mindestens 20 Tote

Bei einem Brand in einem voll besetzten Bus sind am Freitag in Thailand mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer brach kurz nach der Abfahrt in der Nähe der Grenze zum Nachbarstaat Myanmar aus, wie die Polizei mitteilte. mehr

Tsunami-Warnung nach Erdbeben auf Papua-Neuguinea aufgehoben

Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat am Freitag den Inselstaat Papua-Neuguinea erschüttert. Eine zunächst ausgerufene Tsunami-Warnung wurde später wieder aufgehoben. Berichte über Schäden oder Verletzte gab es zunächst nicht. mehr

Europäer und Russen testen 35-Meter-Fallschirm für Mars-Landung

In skandinavischer Kälte haben Raumfahrtexperten aus Russland und Europa einen riesigen Fallschirm für eine Landung auf dem Mars getestet. Bei Minustemperaturen prüften die Spezialisten den Fallschirm mit 35 Metern Spannweite. mehr

USA könnten in Paris vereinbarte Klimaziele einhalten

Die USA könnten trotz der Ankündigung von Präsident Donald Trump, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen, ihre dort vereinbarten Klimaziele einhalten. Zu der Einschätzung ist Uno-Generalsekretär Antonio Guterres gelangt. mehr