Weltnews: Ostermontag

National

Mann von Zug erfasst und schwer verletzt

Am Sonntagabend ist ein 24-jähriger Mann im Kanton St. Gallen von einem Zug erfasst und schwer verletzt worden. Die Zugpassagiere blieben unverletzt. Warum sich der Mann in Gleisnähe aufhielt, ist nicht bekannt. mehr

Felssturz im Val Vigezzo begräbt Auto - Opfer sollen Schweizer sein

Ein Bergsturz im italienischen Val Vigezzo, zwischen Domodossola (I) und der Tessiner Grenze, hat am Sonntagnachmittag zwei Tote gefordert. Felsbrocken stürzten auf eine Strasse und begruben ein Auto unter sich, wie die italienische Nachrichtenagentur ansa meldete. mehr

International

Chinas Raumstation bei Eintritt in Atmosphäre weitgehend verglüht

Chinas ausser Kontrolle geratene Raumstation "Tiangong-1" ist über dem Südpazifik in die Erdatmosphäre eingetreten. Das acht Tonnen schwere Weltraumlabor sei dabei "grösstenteils" verglüht, teilte die chinesische Raumfahrtbehörde CMSEO am Montag in Peking mit. mehr

Mitte-Links-Kandidat gewinnt Präsidentschaftswahl in Costa Rica

Bei der Präsidentschaftswahl in Costa Rica ist der Mitte-Links-Kandidat der Regierungspartei PAC, Carlos Alvarado, uneinholbar in Führung gegangen. Nach vorläufigen Ergebnissen holte er über 60 Prozent der Stimmen. mehr

China verhängt Strafzölle auf 128 US-Produkte

Im Handelsstreit mit den USA hat China als Vergeltung Strafzölle von bis zu 25 Prozent auf 128 US-Produkte verhängt. Wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, sind Importgüter im Wert von drei Milliarden Dollar betroffen. mehr

Rebellengruppe in Duma bestreitet Einigung mit Syrien auf Abzug

Die Rebellengruppe Dschaisch al Islam bestreitet eine Einigung mit der syrischen Führung über den Abzug aus ihrer letzten Bastion im Gebiet Ost-Ghuta. "Dschaisch al Islam hat beschlossen, standhaft zu bleiben", sagte ein Vertreter der islamistischen Rebellengruppe. mehr

Anwalt: Guatemalas Ex-Diktator Ríos Montt gestorben

Guatemalas Ex-Diktator Efraín Ríos Montt ist tot. Ríos Montt, der in Guatemala von 1982 bis 1983 an der Macht war, starb am Sonntag im Alter von 91 Jahren in seinem Wohnhaus an Herzversagen, wie sein Anwalt Jaime Hernández, ein Vertrauter der Familie, mitteilte. mehr